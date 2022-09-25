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Maryland High School Boy's Lacrosse: Top Goalies in 2024

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Who are the top lacrosse players within the Class of 2024? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Boys' Players by Position (2024)

Attackers - 9/21

Defenders - 9/22

Defensive Midfielders - 9/23

Face Off Specialists - 9/24

Goalies - 9/25

Top Boys' Players by Position (2023)

Attackers

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