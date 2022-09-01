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Maryland High School Boy's Lacrosse: Top Goalies in 2023

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
Publisher
@MarylandVarsity

Who are the top lacrosse players within the Class of 2023? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Boys' Players by Position (2023)

Attackers - 8/29

Defenders - 8/30

Face Off Specialists - 9/31

Goalies - 9/1

Long Stick Midfielders - 9/2

Midfielders - 9/3

Database - 9/4

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