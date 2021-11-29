 MarylandVarsity - Maryland High School Baseball: Top Shortstops in 2022
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Maryland High School Baseball: Top Shortstops in 2022

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Who are the top in-state baseball players within the Class of 2022? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Players by Position (2022)

Pitchers - 11/30

Catchers - 12/2

Shortstops - 11/29

First Basemen - 12/1

Second Basemen - 12/4

Third Basemen - 12/5

Outfielders - 12/1

Utility Players - 12/3

Database - 12/5

Top Players by Position (2023)

Pitchers

Catchers

Shortstops

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Outfielders

Utility Players

Database

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