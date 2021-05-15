 MarylandVarsity - Maryland's Top Shortstops in 2023
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Maryland's Top Shortstops in 2023

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Who are the top in-state baseball players within the Class of 2023? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Players by Position (2023)

Pitchers - 5/10

Catchers - 5/11

Shortstops - 5/15

First Basemen - 5/12

Second Basemen - 5/13

Third Basemen - 5/14

Outfielders - 5/16

Top Players by Position (2022)

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