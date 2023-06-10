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Maryland/DC High School Baseball: Top Pitchers in 2024

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Who are the top in-state baseball players within the Class of 2024? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Players by Position (2023)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders - 6/5

Outfielders - 6/6

Center Fielders - 6/7

Left Fielders - 6/8

Right Fielders - 6/9

Pitchers - 6/10

Utility Players - 6/11

Top Players by Position (2023)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Pitchers

Utility Players

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Top Players by Position (2024)

Right Handed Pitchers

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