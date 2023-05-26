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Maryland/DC High School Baseball: Top Right Fielders in 2023

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Who are the top in-state baseball players within the Class of 2023? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Players by Position (2023)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders - 5/22

Outfielders - 5/23

Center Fielders - 5/24

Left Fielders - 5/25

Right Fielders - 5/26

Pitchers - 5/27

Utility Players - 5/28

Database - 5/27

Top Players by Position (2024)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops`

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Pitchers

Utility Players

Database

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