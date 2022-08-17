 MarylandVarsity - Maryland/DC High School Baseball: Top Catchers in 2023
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Maryland/DC High School Baseball: Top Catchers in 2023

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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Who are the top in-state baseball players within the Class of 2023? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Players by Position (2023)

Right Handed Pitchers - 8/15

Left Handed Pitchers - 8/16

Catchers - 8/17

First Basemen - 8/18

Second Basemen - 8/19

Third Basemen - 8/20

Shortstops - 8/21

Top Players by Position (2022)

Right Handed Pitchers

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