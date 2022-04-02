 MarylandVarsity - Maryland/DC High School Baseball: Top Utility Players in 2022
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Maryland/DC High School Baseball: Top Utility Players in 2022

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Who are the top in-state baseball players within the Class of 2022? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Players by Position (2022)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops - 3/28

Infielders - 3/30

Outfielders - 3/31

Utility Players - 4/2

Database - 4/3

Top Players by Position (2023)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Utility Players

Database

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