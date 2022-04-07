 MarylandVarsity - Maryland High School Lacrosse: Top Goalies in 2022
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Maryland High School Lacrosse: Top Goalies in 2022

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Who are the top lacrosse players within the Class of 2022? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Boys' Players by Position (2022)

Attackers - 4/4

Defenders - 4/5

Face Off Specialists - 4/6

Goalies - 4/7

Long Stick Midfielders - 4/8

Midfielders - 4/9

Database - 4/10

Top Boys' Players by Position (2021)

Attackers

Defenders

Goalies

Midfielders

Database

Top Girls' Players by Position (2022)

Attackers

Defenders

Goalies

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Top Girls' Players by Position (2021)

Attackers

Defenders

Goalies

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