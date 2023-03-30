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Maryland High School Boy's Lacrosse: Top Faceoff Specialists in 2023

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Who are the top lacrosse players within the Class of 2023? Maryland Varsity answers that question now!

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Top Boys' Players by Position (2023)

Attackers - 3/27

Defenders - 3/28

Defensive Midfielders - 3/29

Faceoff Specialists - 3/30

Goalies - 3/31

Long Stick Midfielders - 4/1

Midfielders - 4/2

Top Boys' Players by Position (2024)

Attackers

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