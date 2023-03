Who are the top in-state lacrosse players within the Class of 2023? Maryland Varsity answers that question now!

Adrian Garcia Glenelg

Aiden Ventura Liberty

Alex Mattoon St Maria Goretti

Alex Stroble Severna Park

Andres Amaya Northwood

Andrew Marshall Annapolis Area Christian

Andrew Myers Severna Park

Anthony Savoy Landon School

Benjamin Innantuono Calvert Hall

Bo Webster Gilman School

Braden Ballenger St. Paul's School

Brady Covey Westminster

Braeden Colegrove Dulaney

Brody Atkinson St. Paul's School

Brooks Chatlos Broadneck

Cael Comstock Sherwood

Carter Moon Southern

Carter Orders Broadneck

Chase Band The Bullis School

Christian Schroeer St Marys

CJ Barber St Marys

Cody Mattox Bel Air

Colin Burns Georgetown Prep

Connor OKeefe Middletown

Conor Huey Calvert Hall

Darius Thompson Archbishop Curley

Declan Horton DeMatha

Douglas Swindell Gilman School

Drew Paxson St. Paul's School

Drew Stahley Sherwood

EJ Kutrzyba St Mary's Ryken

Eric Kaplan Catonsville

Ethan Guillott Walkersville

Eyasu Kelly Calvert Hall

Gabe Geiser Stephen Decatur

Gabriel Geiser Stephen Decatur

Gavin Leonard Loyola Blakefield

Gavin McKay Urbana

Griffin Jones Worcester Preparatory School

Gus Swindell Gilman School

Hayden Celio Loyola Blakefield

Henry Hilger Wilde Lake

Hopper Zappitello Boys Latin

Jack Gardner Worcester Preparatory School

Jack Meushaw Calvert Hall

Jack Raley McDonogh School

Jack Spears Mount Saint Joseph

Jacob Adams St Marys

Jacob Todd Severn School

Jake Kucinski St Marys

Jake McClure St. Andrew's Episcopal School

Jay Rualo Westtown School

Jimi Carter Huntingtown

Joao Neiva Reservoir

Joey Schinner Reservoir

John Boomer Kent Island

John Gerold Jr. Good Counsel

John Kernan Gonzaga College

Jordan Hartis Tuscarora

Josh Gull Oakdale

Josif Mavridis South Carroll

Justin Webber St Mary's Ryken

Kyle Gardner Linganore

Laurence Jackson Wilde Lake

Leo Mileto Towson

Leonardo Schittino Glenelg

Liam Graham St. Andrew's Episcopal School

Liam Hart Parkside

Liam Holman Dulaney

Logan Craig Mount Hebron

Logan Parish Linganore

Lucas Hurlburt Fallston

Luke Hayes Severn School

Luke Whalen Calvert Hall

Maddux Walton Mount Saint Joseph

Maliik Wood The Bullis School

Mason Ervin Severn School

Matt Burnam Loyola Blakefield

Matt Nichols Tuscarora

Matthew Baur Howard

Matthew Marino St. Paul's School

Matthew Moore St. Albans School

Matthew Niznik Blue Ridge School

Max Garcia Century

McCabe Millon McDonogh School

Michael Leonard Loyola Blakefield

Mitchell Adkins Loyola Blakefield

Nicholas Steele Calvert Hall

Nick Golini St Marys

Noah Heller Park School of Baltimore

Owen Dixon Loyola Blakefield

Peyton Makowiecki Boys Latin

Reid Chapman Key School

Richard Tangires Mount Hebron

Ryan Cantner Crofton

Ryan LaRocque Severna Park

Ryan Ruland St Marys

Sammy Beck James Hubert Blake

Samuel Ditmars South River

Seamus McNally Georgetown Prep

Seamus Regan The Heights School

Shuey Kelly Calvert Hall

Tony Alcala Loyola Blakefield

Tre Moore McDonogh School

Trey Dring Severn School

Troy Ulisney Oakdale

Tuck LeVanis Boys Latin

Tyler Bjerklie St Maria Goretti

Tyler Mirani Damascus

Tysun Claggett DeMatha

Vincent Muscella Perryville

Wally Radebaugh Gilman School

Will Goers St Marys

Will Kennedy Towson

Will Morgan Severna Park

William Burke South River

Did we miss a top player? Click here and let us know now!