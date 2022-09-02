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Maryland/DC High School Girl's Basketball: Top Athletes in 2023

Lucas Feddersen • MarylandVarsity
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@MarylandVarsity

Maryland Varsity has updated our list of the top in-state girl's basketball players within the Class of 2023 now!

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Top Players by Position (2023)

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards - 8/31

Centers - 9/1

Athletes - 9/2

Database - 9/3

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