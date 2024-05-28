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Maryland/DC High School Baseball: Top Infielders in 2025
Lucas Feddersen
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MarylandVarsity
Publisher
Who are the top in-state baseball players within the Class of 2025? Maryland Varsity answers that question now!
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