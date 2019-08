Maryland Varsity has updated our top football player rankings in 2022 and expanded it to 55 athletes. Included in alphabetical order are 45 of the top 55 prospects.

CLICK HERE TO SEE THE ENTIRE RANKINGS NOW!



Abe Ramirez Easton DT 5-11 250 lbs

Alain Bilounga Wootton DT 6-1 280 lbs

Ben Schleiff Loyola Blakefield WR 5-11 165 lbs

Brady Russell St. Mary's DT 6-1 220 lbs

Brandon Ferris Atholton S 6-0 160 lbs

Brian Jester Tuscarora QB 6-3 220 lbs

Bryce Purnell Archbishop Spalding DE 6-1 220 lbs

Calvin House Meade QB 5-9 175 lbs

Cameron Johnson St. Frances DB 5-11 165 lbs

Carter Phillips Sidwell Friends DB 6-2 170 lbs

Christian Gamble Sidwell Friends LB 6-0 180 lbs

Dario Belizaire Cambridge-South Dorchester RB 5-10 165 lbs

De'Nylon Morrissette St. Frances WR 6-2 185 lbs

Derrick Moore St. Frances DE 6-4 245 lbs

Dillon Meekins Cambridge-South Dorchester LB 5-10 175 lbs

Elijah Billingsley Archbishop Carroll DT 6-2 315 lbs

Everette Dingle Jr. Concordia Prep DB 5-10 165 lbs

Ian Brown Elkton DB 5-11 200 lbs

Jaden Perez Concordia Prep RB 5-7 165 lbs

Jaishawn Barham DeMatha LB 6-3 215 lbs

Jamal Hood DeMatha DB 5-11 180 lbs

CLICK HERE TO SEE THE ENTIRE RANKINGS NOW!

John Griffith St. Frances QB 6-1 205 lbs

Jourdin Brown Archbishop Spalding LB 5-10 200 lbs

Julius Saunders Long Reach RB 5-9 180 lbs

Justin Palmer St. Charles LB 6-0 200 lbs

Keenan Gilchrist Concordia Prep RB 5-9 160 lbs

Kevin Winston DeMatha RB 5-11 160 lbs

Khari Butler Archbishop Spalding WR 6-2 200 lbs

Kobe Pringle National Christian Academy DE 5-10 210 lbs

Kogge Metuge Concordia Prep DT 5-10 260 lbs

Kwan Williams McDonogh DT 6-1 285 lbs

Malachi Baker Archbishop Carroll WR 5-9 160 lbs

Mason Brown Sidwell Friends LB 5-10 185 lbs

Micah Robinson Loyola Blakefield RB 5-8 165 lbs

Nasir Pearce St. Frances DT 6-4 300 lbs

Nate Kurisky Gonzaga LB 6-3 225 lbs

Noah Bull Loyola Blakefield WR 5-11 175 lbs

Nolan Wingfield Archbishop Carroll RB 5-7 150 lbs

Shon Reid Archbishop Carroll RB 5-10 2105 lbs

Sidney Roberson Chopticon WR 6-2 165 lbs

Tommy Fisher Aberdeen RB 6-0 220 lbs

Tristian Smith Bel Air RB 5-9 165 lbs

Tyree Newman Douglass LB 5-10 175 lbs

Zach Crounse Northern QB 5-9 160 lbs

Zachary Bramble Easton LB 5-9 185 lbs

CLICK HERE TO SEE THE ENTIRE RANKINGS NOW!

--------------------